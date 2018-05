Pörssiuutiset

Fed piti koron ennallaan, mutta kokouslausunto heikentää dollaria

Yhdysvaltain dollari on heikentynyt tänään ensimmäistä kertaa neljään päivään Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilisen korkokokouksen jälkeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy