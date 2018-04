Pörssiuutiset

Orion sai päätökseen Diagnostican myynnin Axcel Managementille 30.4. 12:56

Lääkeyhtiö Orion on saanut päätökseen Orion Diagnostican myynnin Axcel Managementin hallinnoimalle sijoitusrahastolle, Orion kertoo tiedotteessaan.

Kauppa on toteutunut tänään, ja omistusoikeus Orion Diagnosticaan on siirtynyt ostajalle.



Orion tiedotti kaupasta pörssitiedotteella 21. huhtikuuta. Tuolloin Orion kertoi Diagnostican kauppahinnan olevan noin 163 miljoonaa euroa. Lisäksi Orionilla on mahdollisuus saada lisäkauppahintaa enintään 60 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnan maksaminen perustuu Axcelin saamaan tuottoon sen luopuessa Diagnosticasta.



Samassa yhteydessä Orion arvioi kirjaavansa kaupasta kuluvalle vuodelle noin 128 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei vielä sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.