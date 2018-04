Pörssiuutiset

Boeingin tulos parani – ylitti reippaasti analyytikoiden odotukset

Yhdysvaltalaisen lentokonevalmistajan Boeingin tulos koheni tammi–maaliskuussa.Oikaistu osakekohtainen tulos nousi alkuvuonna 3,64 dollariin edellisvuoden vastaavan ajan 2,17 dollarista, kun uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 2,58 dollarin tulosta.Liikevaihto kasvoi 23,4 miljardiin vertailukauden 22,0 miljardista, kun analyytikot olivat ennustaneet 22,2 miljardia.Yhtiö korottaa kuluvan vuoden näkymiään ja ennustaa, että osakekohtainen tulos yltää 14,30–14,50 dollariin, kun aikaisempi ennuste oli 13,80–14,00 dollaria.New Yorkin pörssissä Boeing on tänään suunnannut lähes kolmen prosentin nousuun. Osakekurssi on painunut aiemmin keväällä, kun Kiina on uhannut asettaa tullimaksuja Boeingin 737-koneille.