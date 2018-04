Pörssiuutiset

Metso ja Kone nousussa – Nordean osake halpenee

Vaikka Helsingin pörssissä keskiviikko on jatkunut loivassa laskussa, joukossa on myös iloisia yllätyksiä.

Vaihtokärjessä nousevat Nokia sekä konepajakonserni Metso, joka yllätti tuloksellaan positiivisesti. Myös Kone vahvistuu.Sen sijaan tulosheikennyksestä kertonut Nordea oli laskussa, samoin kuin eilen tuloksen laskusta kertonut lääkeyhtiö Orion. Keskiviikon katsausyhtiöistä muun muassa Finnair, Alma Media, Huhtamäki, Outotec ja Tikkurila olivat alamäessä. Sen sijaan Cramo ja Kone nousevat.Muualla Euroopassa on käyty kauppaa myös loivassa alamäessä. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli 1,1 prosenttia miinuksella.Helsingissä yleisindeksi OMXH oli laskenut kello 14.15 puoli prosenttia 9686,88 pisteeseen. OMXH 25 oli pakittanut 0,7 prosenttia. Vaihtoa oli kertynyt 298 miljoonaa euroa, josta Nokiaa oli 53 miljoonaa.Nokian osake oli noussut 1,1 prosenttia 4,92 euroon. Vaihtokakkonen, konepajakonserni Metso kertoi tuloksensa parantuneen selvästi ja myös yhtiön saamat tilaukset paisuivat. Yhtiön mukaan markkinat olivat suotuisat kaikilla asiakastoimialoilla. Metson osake oli noussut 5,3 prosenttia.Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone kertoi kannattavuutensa heikentyneen odotetusti alkuvuonna. Jarruna oli raaka-aineiden kallistuminen ja laitemarkkinoiden hintapaine. Yhtiö uskoo paineen kuitenkin hellittävän loppuvuonna. Osake oli noussut 2,2 prosenttia.Pankkikonserni Nordean liiketulos oli alkuvuonna laskussa tuottojen ja rahoituskatteen supistuessa. Pankki arvioi edelleen tuloksensa paranevan, mutta konsernijohtaja Casper von Koskullin mukaan tavoitteen saavuttaminen on aikaisempaa haasteellisempaa. Osake oli laskenut 2,8 prosenttia.Kauppakonserni Keskon kannattavuus oli tammi-maaliskuussa noususuunnassa, vaikka jatkuvien toimintojen liikevaihto supistui. Keskon B-osake oli vajonnut 0,1 prosenttia.Lentoyhtiö Finnairin tulos oli alkuvuonna jyrkässä nousukiidossa ja myös liikevaihto löi markkinaodotukset. Finnairin osake oli laskenut 5,9 prosenttia.Maaliyhtiö Tikkurilan tulos ja liikevaihto jäivät markkinaodotusten vastaisesti alkuvuonna viime vuotta heikommiksi. Taustalla on etenkin Venäjän vaisu kehitys. Tikkurilan osake oli halventunut 1,7 prosenttia.Halpakauppaketju Tokmannin tappio kutistui alkuvuonna ja liikevaihto kasvoi lähes 11 prosenttia. Näkymänsä yhtiö pitää ennallaan eli vertailukelpoisen käyttökateprosentin odotetaan paranevan viime vuodesta. Tokmannin osake oli nousut 0,1 prosenttia.Rakennuskonevuokraaja Cramo kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan yli odotusten. Kurssi oli noussut 7,8 prosenttia.Pakkausyhtiö Huhtamäen tulos oli markkinaodotuksista poiketen laskussa ensimmäisellä neljänneksellä. Vaivaa tuottivat yhtiön mukaan muun muassa valuuttakurssit. Huhtamäen kurssi oli pakittanut 2,0 prosenttia.Kaivosteknologiayhtiö Outotecin tulos nousi tappiolta voitolliseksi ja tilaukset kasvoivat. Yhtiö tiedotti myös uudesta tehostamisohjelmasta. Kurssi oli laskenut 6,8 prosenttia, kun tulosparannus ei yltänyt odotuksiin.Mediayhtiö Alma Media kertoi tulosparannuksesta, joka jäi kuitenkin ennusteista. Kurssi oli pudonnut 5,9 prosenttia.Tiistaina tuloksen heikentymisestä kertonut Orion oli 3,1 prosentin laskussa, vaikka SEB nosti osakkeen suosituksen tasolle ”pidä”. Eilen Orionin B-osake laski 10,2 prosenttia.Eilen lähes seitsemän prosenttia tuloksen jälkeen laskenut konepajakonserni Wärtsilä jatkoi alamäkeääm 2,5 prosenttia miinuksella. Pareto laski osakkeen suosituksen tasolle ”pidä”.OP nosti alkuvuodestaan perjantaina raportoivan kemianyhtiö Kemiran suosituksen tasolle ”osta”. Kemiran kurssi oli 0,7 prosenttia laskussa.