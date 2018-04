Pörssiuutiset

Sammon tytäryhtiön Mandatum Lifen vakuutuskannan myynti Danske Bankille peruuntuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finanssikonserni Sammon tytäryhtiön Mandatum Lifen vakuutuskannan myynti Danske Bankille peruuntuu. Sampo ja Danske Bank sopivat kaupan peruuntumisesta ja myyntiyhteistyön jatkamisesta tänään, Sampo kertoo tiedotteessaan.Järjestelyssä Mandatum Life saa Danske Bankilta 197 miljoonan euron kauppahinnan. Sampo arvioi, että vakuutuskannan säilyminen Mandatum Lifella lisää yhtiön tulosta 20 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna siihen, että kanta olisi siirretty.Sampo ilmoitti vuoden 2016 lokakuussa myyvänsä Mandatum Lifen Danske Bankin Suomen palveluverkoston kautta myydyn vakuutuskannan Danske Bankille. Ulkopuoliset arvonmäärittäjät määrittelivät vakuutuskannan arvoksi 334 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa. Mandatum Life olisi saanut myynnistä 297 miljoonaa euroa vuoden 2017 alusta alkaen lasketun laskennallisen tuloksen vähentämisen jälkeen.Danske Bank jatkaa nyt Mandatumin vakuutustuotteiden jakelua. Uuden yhteistyösopimuksen mukaan Mandatum Life maksaa jatkossa korkeampia palkkioita Danske Bankille uusmyynnistä ja olemassa olevasta kannasta.Sovittu järjestely on ehdollinen verokohtelun vahvistamiselle. Sampo odottaa saavansa järjestelyn päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.Yhteistyösopimuksen kesto on viisi vuotta kerrallaan, mutta Danske Bankilla on oikeus jatkaa sitä 15 vuoden pituiseksi. Danske Bankilla on oikeus ostaa kanta Mandatum Lifelta yhteistyön päättyessä. Sopimus ei rajoita Mandatum Lifen oikeutta toimia muiden pankkien kanssa.