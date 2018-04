Pörssiuutiset

Ahlstrom-Munksjö aikoo investoida yhdeksän miljoonaa euroa Saksaan ja Ranskaan

Kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom-Munksjö on tehnyt päätöksen yhteensä yhdeksän miljoonan euron arvoisista investoinneista, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Ahlstrom-Munksjö investoi noin viisi miljoonaa euroa parantaakseen Saksan Dettingenissä valmistettujen esikyllästettyjen laminaattipaperien laatua. Projekti on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden lopussa.Samalla yhtiö päätti myös investoida noin neljä miljoonaa euroa steriilikääreiden jatkojalostuslinjan jälleenrakentamiseen Pont Audemerin tehtaalla Ranskassa.Tämä investointi sisältää uuden arkkileikkurin ja poimutuslinjan asennuksen sekä automatisoidun pakkauslinjan valmiille tuotteille. Projektin on tarkoitus tulla valmiiksi ensi vuoden toisella neljänneksellä.Projektit eivät vaikuta olennaisesti yhtiön tämän vuoden investointisuunnitelmaan. Vuoden 2018 investointiohjeet eivät muutu.