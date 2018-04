Pörssiuutiset

Ericssonin osake kovassa nousussa tulosjulkistuksen jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänään alkuvuoden tuloksensa julkistaneen telelaitevalmistaja Ericssonin osake on ollut Tukholmassa selvässä nousussa. Jyrkimmillään kurssi on kivunnut 16 prosenttia eli eniten lähes kymmeneen vuoteen. Noste on tarttunut myös kilpailija Nokian osakkeeseen.Ericsson yllätti markkinat niukasti voitolliseksi yltäneellä liiketuloksellaan, jos siitä putsataan pois tehostusohjelman tuottamat kustannukset. OP:n analyytikko Hannu Rauhala muistuttaa, että Ericssonin varsinaisessa liiketoiminnassa ei nähty suuria muutoksia.– Ericssonin tulosparannus tuli pitkälti kustannussäästöistä. Kustannuksia oli nyt saatu karsittua nopeammin kuin mitä markkinat odottivat, Rauhala sanoo uutistoimisto Startelille.Ericsson piti tänään voimassa ennusteensa, jonka mukaan matkapuhelinverkkojen markkina supistuu kuluvana vuonna kaksi prosenttia.Rauhalan mukaan Ericssonin kommentit verkkomarkkinoista olivat rohkaisevia. Tosin tämä ja ensi vuosi mennään vielä pientä alamäkeä, mutta Ericssonin vuoteen 2022 ulottuva ennuste sisältää kasvua ennustejakson loppupäässä.– Operaattorit alkavat valmistautua 5G-investointeihin. Ericsson odottaa vuoteen 2022 mennessä keskimäärin kahden prosentin vuosittaista markkinakasvua. Pääomamarkkinapäivän yhteydessä viime vuoden lopulla yhtiö arvioi, että radioverkkomarkkinat laskevat kaksi prosenttia vuonna 2018 ja vuonna 2019 lasku on prosentin. Mikäli tämä aikaisempi ohjeistus huomioidaan, niin ennuste merkitsee nopeaa kasvua vuodesta 2020 eteenpäin, Rauhala sanoo.Ericsson mainitsi tänään, että Kiinan 4G-verkkoinvestoinnit ovat alkuvuonna alentuneet, mutta Rauhalan mukaan tämä on luonnollista, kun suurimmat 4G-investoinnit Kiinassa on jo tehty.– Jo viime vuoden puolelta on ollut tiedossa, että Kiinan markkina tulee laskemaan, kun verkot on rakennettu valmiiksi.Ericssonin tammi–maaliskuun liikevaihto oli laskussa, mikä johtui pitkälti valuuttakursseista. Tämä voi olla myös ensi viikolla katsauksensa julkistavan Nokian huolena.– Nokia on myös kertonut, että alkuvuodelle kirjautuu kuluja 5G-pilotoinneista sekä käynnissä olevista Alcatel-tukiasemapäivityksistä, Rauhala muistuttaa.Nokia arvioi tilinpäätöksessään helmikuussa, että sen verkkoliiketoiminnan kohdemarkkina laskisi tänä vuonna noin 2–4 prosenttia viime vuodesta ilman valuuttakurssivaikutusta. Nokian liiketoiminnassa ovat mukana kuitenkin radioverkkojen lisäksi myös kiinteät verkot, joten ennuste ei ole suoraan verrannollinen Ericssonin vastaavaan.Nokian osake oli Helsingissä noussut kello 15 aikaan 3,6 prosenttia 4,92 euroon. Nokia julkistaa tuloksensa 26. huhtikuuta.