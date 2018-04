Pörssiuutiset

Valoelta uusi aurinkosähköpaneeli – rekrytoi 14 työntekijää Mikkeliin

Aurinkosähköjärjestelmiin erikoistunut Valoe ilmoittaa tuoneensa markkinoille uuden aurinkosähköpaneelin. Samassa yhteydessä yhtiö kertoo nostavansa tuotantokapasiteettiaan ja rekrytoivansa lisää henkilöstöä Mikkeliin.Valoe toi markkinoille uuden aurinkosähköpaneelin, Chrome II:n. Yhtiön tiedotteen mukaan sen suunnittelussa on huomioitu Valoen tavoite kehittää aurinkopaneeli, jonka käyttöikä ylittää 100 vuotta.Chrome II on täysin lasirakenteinen aurinkosähköpaneeli, jossa on Valoen oma taustajohdekennoValoen tuotekehitys on viime kuukausina keskittynyt oman monikidekennon ja paneelin lasi-lasi -rakenteen kehittämiseen. Uusi taustajohdekenno on Valoen aiemmin käyttämiä kennoja suorituskykyisempi.Valoe uskoo aurinkoenergiamarkkinan kasvavan nopeasti myös Suomessa. Yhtiön mukaan uuden Chrome II:n ennakkomyynti on ollut hyvä.Vastatakseen kasvavaan kysyntään Valoe rekrytoi Mikkeliin 14 uutta työntekijää. Yhtiö ei kerro tiedotteessaan tarkempia yksityiskohtia tuotantokapasiteetin kasvattamisesta.Valoen osake on ponnahtanut iltapäivän kaupankäynnissä 27,5 prosentin nousuun. Osake noteerattiin Helsingin pörssissä 0,65 euron arvoon.