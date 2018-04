Pörssiuutiset

Morgan Stanley: Nordea on edullisin finanssiyhtiö Euroopassa

Finanssikonserni Nordea näyttää houkuttelevalta ja on nykyhinnoilla Euroopan halvin finanssiyhtiö, yhdysvaltalainen liikepankki Morgan Stanley kirjoittaa raportissaan. Yhtiön mukaan kurssin pohjan voidaan uskoa olevan lähellä viimevuotisen tulosennusteen laskun jälkeen.Liikepankki nosti Nordean suosituksen tasolle ”overweight”. Samalla yhtiö laski suositustaan Danske Bankin osakkeelle tasolle ”equal weight”.Morgan Stanleyn mukaan Nordea näyttää selvästi Danskea paremmalta, vaikka yleisesti analyysiyhtiöt suosivat tanskalaispankkia. Morgan Stanley arvioi Nordean ”volyymikasvun” parantuvan, mikä korostaa yhtiön arvostustasoa.– Uudistusohjelma alkaa kantaa hedelmää, liikepankki kirjoittaa.Morgan Stanley ei pidä nykyistä arvostustasoa perusteltuna myöskään Nordean maksamaan osinkoon suhteutettuna. Nordean osinkotuotto on tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia ja yhtiö on asettanut tavoitteekseen sen nostamisen.Muihin ruotsalaispankkeihin, joilla on enemmän riskejä asuntomarkkinoilla, Morgan Stanley suhtautuu Nordeaa varovaisemmin kasvuun ja hinnoitteluun liittyvistä riskeistä johtuen.