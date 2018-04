Pörssiuutiset

Helsingin pörssi käyttää varajärjestelmää vielä huomenna

19.4. 14:57

Helsingin pörssin kaupankäynnin on tarkoitus siirtyä normaaliin datakeskukseen maanantaina, tiedottaa Nasdaq.

Kaupankäynti pörssissä viivästyi eilen viidellä tunnilla Nasdaqin datakeskuksessa Ruotsissa tapahtuneen palohälytyksen takia. Tänään pörssi aukesi normaaliin aikaan, mutta kaupankäynti on pyörinyt varajärjestelmän varassa. Se on vaikuttanut kaupankäyntiin joidenkin välittäjien osalta.



Varajärjestelmä on käytössä vielä huomenna. Normaalia datakeskusta huolletaan parhaillaan.