Pörssiuutiset

KKV hyväksynyt kaupan – Tradeka ostaa Med Groupin

KKV hyväksynyt kaupan – Tradeka ostaa Med Groupin 17.4. 8:38

Terveydenhoitoyhtiön hammaslääkäritoiminnot menevät Colosseum Dental Groupille.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on perjantaina antamallaan päätöksellä hyväksynyt yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt ostaa terveydenhoitoyhtiö Med Groupin kotihoivapalvelut, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon toiminnot, Tradeka kertoo tiedotteessaan.



Kauppa on osa järjestelyä, jossa Colosseum Dental Group ostaa Med Groupin hammaslääkäritoiminnot. Tämän kaupan KKV on siirtänyt jatkokäsittelyyn, joka kestää enintään kolme kuukautta.



Tradeka kertoi Med Group -järjestelystä helmikuussa.