Pörssiuutiset

Bittiumille tilaus puolustusvoimilta: 14,3 miljoonaa euroa

13.4. 17:48

Tilaus perustuu Bittiumin ja Puolustusvoimien puitesopimukseen.

Teknologiayhtiö Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistojärjestelmän tuotteista, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Tilauksen arvo on 14,3 miljoonaa euroa.



Bittium sanoo, että tilaus ei muuta sen helmikuussa tilinpäätöstiedotteessaan julkistamaa koko vuoden taloudellista ohjausta.



Tilaus perustuu Bittiumin ja Puolustusvoimien puitesopimukseen, jonka mukaan Puolustusvoimat tilaa Bittiumilta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita vuosina 2018–2020. Puitesopimuksen kokonaisarvo on 30 miljoonaa euroa.