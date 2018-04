Pörssiuutiset

Kommentti: Tämän takia Suomi velkaantuu lisää – ja asuntovelkaisten ruusuinen uni jatkuu pari vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velkavipu nostaa asuntojen hintaa

Melkein kuin Espanjassa ennen kriisiä

EKP viivyttelee vielä pari vuotta

Yhdysvaltain taantuma tuntuisi meilläkin