Pörssiuutiset

Ruplan rumalla viikolla valoa tunnelin päässä – elpynyt jo pahimmasta

Rupla on tänään vahvistunut suhteessa dollariin toipuen osittain alkuviikon pudotuksesta.

Nousua on vauhdittanut raakaöljyn kallistuminen päivän kaupankäynnissä.Rupla on tänään liikkunut noin prosentin ylämäessä, ja viikkotason pudotus on loiventunut noin viiteen prosenttiin.Noin kello 14.20 aikaa dollari liikkui 61,69 ruplassa.Rupla ehti aiemmin pudota viikkotasolla jyrkimmin liki kolmeen vuoteen sen jälkeen, kun Yhdysvallat viime viikolla asetti Venäjälle runsaasti uusia pakotteita ja Syyrian tilanne kiihdytti geopoliittista epävarmuutta.Morgan Stanleyn analyytikot varoittivat eilisessä muistiossaan, että luvassa olisi lisää markkinaheiluntaa, sillä Venäjä ei ollut vielä vastannut Yhdysvaltain pakotteisiin, eikä vielä ollut selvillä, miten länsimaat vastaavat väitettyyn kaasuiskuun Syyriassa.