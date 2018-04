Pörssiuutiset

Fiva määräsi Nordealle 400 000 euron seuraamusmaksun laiminlyönnistä

​Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt pankkikonserni Nordean Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä.Fivan tiedotteen mukaan pankki oli jättänyt raportoimatta Finanssivalvonnalle 18.2.2016–2.9.2016 yhteensä 1 759 774 liiketoimea rahoitusvälineillä.Raportoimattomista liiketoimista noin 90 prosentin osuus kohdistui osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin rahoitusvälineisiin.– Finanssivalvonta on arvioinut laiminlyönnin olleen laadultaan ja laajuudeltaan erityisen moitittava, ottaen huomioon raportoimattomien liiketoimien merkittävän määrän ja laiminlyönnin pitkän kestoajan, Fivan tiedotteessa sanotaan.Sen mukaan raportoimatta jääneet liiketoimet vastasivat noin 11 prosenttia pankin raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketoimien kokonaismäärästä. Laiminlyönti kesti yli kuusi kuukautta.Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen maanantaina annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.