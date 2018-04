Pörssiuutiset

Ruplan luisu jatkuu – neljän päivän aikana heikentynyt dollariin nähden jo yli 8 prosenttia

10.4. 15:33

Ruplan syöksy jatkui tiistaina.

Ruplan heikentyminen dollariin nähden on jatkunut tänään. Maanantaina rupla heikkeni dollariin nähden yli neljä prosenttia, mikä oli jyrkin päivänsisäinen lasku sitten vuoden 2015 helmikuun.



Tänään rupla on ollut noin 3,5 prosentin alamäessä. Yhteensä neljän päivän lasku dollariin nähden on jo yli kahdeksan prosenttia. Iltapäivällä dollari liikkui 62,73 ruplassa.



Rupla heikkenee siitä huolimatta, että Venäjän taloudelle tärkeä raakaöljy on tänään kallistunut. VTB-pankin analyysin mukaan ruplan alamäki johtuukin paikallisten ja ulkomaisten sijoittajien vivuttamisesta. Mikäli tämä vähenee, voi ruplan kurssi taas vahvistua.



Myös Moskovan osakemarkkinoiden vakaantuminen voi vähentää ruplaan kohdistuvaa myyntipainetta. Moskovan RTS-indeksi on ollut tänään reilun prosentin plussalla.