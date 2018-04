Pörssiuutiset

Nokia voitti tarjouskilpailun: toimittaa 5G-verkon Kiinaan

9.4. 16:23

Verkkolaiteyhtiö Nokia toimittaa 5G-verkkoratkaisun kiinalaiselle teleoperaattori China Mobilelle, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

China Mobile on valinnut Nokian tarjouskilpailun voittajaksi. Laitteistotilauksen arvoa ei kerrottu.



Nokian toimittamia optisia ratkaisuja käytetään useissa kaupunkien ja kahdessa maakunnallisessa runkoverkkojärjestelmässä, joihin on tulossa jatkossa 5G-tekniikkaa.



Kiinalainen China Mobile on todellinen mobiilijättiläinen: sillä on yli puoli miljoonaa työntekijää ja 820 miljoonaa asiakasta.