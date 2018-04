Pörssiuutiset

Bloombergin lähteet: Kiina harkitsee juanin devalvointia – dollarin kurssi nousussa

Taustalla on suurvaltojen välinen kiista tullimaksuista.

Kiina arvioi mahdollisuutta juanin asteittaiseen devalvaatioon osana Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä tullimaksukiistaa, kertovat uutistoimisto Bloombergin nimettömät lähteet.Lähteiden mukaan Kiinan hallitus on pohtinut analyyseissään sekä valuutan käyttöä kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa että Kiinan vientiä rajoittavien kauppasopimusten neutralointia devalvaation avulla.Kyseessä on kuitenkin vasta suunnitelma, jota ei lähteiden mukaan välttämättä toteuteta. Kiinan keskuspankki ei heti vastannut Bloombergin lähettämään kysymykseen asiasta.Dollarin jenikurssi on noussut päivän kaupankäynnissä Kiinan devalvaatiouutisten vauhdittamana. Dollari liikkui kello 12.40 Suomen aikaa 107,11 jenissä, kun se perjantaina jäi 106,93 jeniin.Euro oli puolestaan 1,2274 dollarissa, kun yhteisvaluutta perjantaina jäi 1,2281 dollariin. Euro liikkui 131,47 jenissä jäätyään perjantaina 131,32 jeniin.