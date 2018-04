Pörssiuutiset

New Yorkin pörssin omistaja ostaa Chicagon pörssin

Chicagon pörssin osuus on alle prosentti kaikesta Yhdysvaltain osakekaupasta.

New Yorkin pörssin omistaja Intercontinental Exchange (ICE) ostaa Chicagon pörssin (Chicago Stock Exhange, CHX).CHX:n tiedotteen mukaan yhtiöt ovat tänään solmineet sopimuksen yritysjärjestelystä. Sen yksityiskohtia ei tiedotteessa kerrottu.Kauppa on saanut CHX:n emoyhtiön CHX Holdingsin hallituksen yksimielisen hyväksynnän ja sen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana.Viime viikolla uutistoimistolähteet ennakoivat kauppaa, jossa CHX:n arvon kerrottiin olevan 50 miljoonan dollarin ja 100 miljoonan dollarin välillä.Chicagon pörssin osuus on alle prosentti kaikesta Yhdysvaltain osakekaupasta. Yhtiö oli jo aiemmin sopinut kaupasta kiinalaistaustaisen sijoittajaryhmän kanssa, mutta järjestely kaatui kun Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaa valvova SEC ei antanut sille lupaa.Kiirastorstaina puolestaan kerrottiin, että amerikkalainen johdannaisvälittäjä CME ostaa brittiläisen kilpailijansa NEX Groupin. Johdannaisvälittäjien markkinapaikoilla käydään kauppaa muun muassa valtionlainojen ja valuuttojen futuureilla.Vuonna 2013 ICE hankki miljardikaupalla Nyse Euronextin, jonka yhteydessä se sai johdannaispörssi Liffen.