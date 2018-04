Pörssiuutiset

Pelko kauppasodasta painaa osakekursseja New Yorkissa

New Yorkin pörssi on avautunut tänään laajassa laskussa, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kiihtynyt tullimaksunokittelu on nostattanut pelkoa kauppasodan uhasta.