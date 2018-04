Jan Hurrin kommentti: Pitäisikö ostaa vai myydä, kun pörssit hermoilevat?

Pörssiuutiset

Kommentti: Pitäisikö ostaa vai myydä, kun pörssit hermoilevat?

Kursseihin kasautunut paljon paineita





Tuskin isoa kurssilaskua ilman taantumaa

Kurssiheilunta ja ajoittainen hurjakin tempoilu ovat osakemarkkinoiden ikiaikaisia perusominaisuuksia eivätkä suinkaan epänormaaleja häiriötiloja.Siksi viimeaikainenkin kurssilasku on markkinailmiönä normaalimpi kuin sitä edeltänyt kuukausien mittainen liki yhtäjaksoinen tasainen kurssinousu.Sekin kuuluu osakemarkkinoiden peruspiirteisiin, että kovastakaan kurssilaskusta on mahdoton tietää mitään varmaa tulevasta. Lasku muistuttaa riskeistä ja epävarmuudesta, mutta ei kerro seuraavien kurssiliikkeiden suuntaa tai voimaa.Tämänkertaisestakin kurssilaskusta selviää varmuudella vasta tuonnempana, onko kyse lyhytaikaisesta kurssinotkahduksesta vai onko sittenkin aluillaan jokin ”korjausliikettä” karumpi ja sitkeämpi koettelemus.Yhden epävirallisen tulkinnan mukaan nyt on meneillään ainakin osakekurssien korjausliike, sillä joukko keskeisiä osakeindeksejä on nyt laskenut kymmenen prosenttia edellisten kurssihuippujensa alapuolelle.Esimerkiksi laajasti kautta maailman seurattu Yhdysvaltain suuria pörssiyhtiöitä seuraava S&P 500 -indeksi on laskenut kymmenisen prosenttia tammikuisen huippunsa alapuolelle. Se on siis ainakin korjausliikkeen kourissa.Mutta jos kurssilasku jatkuu vielä parikin viikkoa ja laskua kertyy toinen mokoma eli parikymmentä prosenttia edellisestä huipusta, muuttuu korjausliike toisen epävirallisen tulkinnan mukaan ”karhumarkkinoiksi”.Sijoittajalle tämä merkitsee mahdollisen hermoilun lisäksi vaikeata kysymystä, tarjoaako viimeaikainen kurssilasku entistä edullisemman tilaisuuden ostaa lisää osakkeita vai sittenkin viime hetket myydä ennen kuin käy vielä kehnommin.Kumpaa vain tulkintaa voi perustella. Mutta kumpi osuu enemmän oikeaan, selviää vasta kuukausien kuluttua.Tämänkertaisessa kurssilaskussa ei ole oikeastaan muuta yllättävää kuin se, että lasku alkoi juuri silloin kuin alkoi, tammikuussa. Se olisi aivan yhtä hyvin voinut alkaa vaikkapa viime syksynä tai vasta ensi kuussa.Sen sijaan itse kurssilaskussa ei ole mitään yllättävää.Laskulle otollisia aineksia on kertynyt kosolti jo parin viime vuoden ajan. Laskupaineiden purkautuminen oli odotettavissa, mutta ajankohtaa oli mahdoton tietää ennalta.Todennäköisesti tärkein yksittäinen laskupaineen lähde oli ja on yhä se sama, josta aiemmin pulppusi kenties voimakkain osakekurssien nousupaine: Yhdysvaltain keskuspankki Fed.Osakekursseilla näytti olevan vain yksi suunta – ylös – niin kauan kuin Fed laski korkojaan tai piti niitä nollan prosentin tuntumassa ja syötti korkeapaineella uutta rahaa finanssimarkkinoille. Osakkeiden hinnat ja suhteelliset arvostukset kohosivat sitä korkeammalle mitä enemmän Fed ja muut keskuspankit syöttivät markkinoille rahaa.Tämä raharuiskujen kurssinoste on heikentynyt hyvän aikaa – ja nyt se on sammunut.Fed lakkasi jo pari vuotta sitten syöttämästä yhä runsaammin uutta rahaa finanssimarkkinoille, se on jo useita kertoja nostanut ohjauskorkoaan ja nyt se on lisäksi ryhtynyt supistamaan tasettaan eli imuroimaan aiemmin pumppaamaansa ylimääräistä rahaa pois finanssimarkkinoilta.Toinen osakemarkkinoidenkin tunnelmaan vaikuttava ja viime aikoina todennäköisesti heikentänyt muuttuja on raakaöljyn hinta. Öljybarrelin hinta näyttää asettuneen 60 dollarin yläpuolelle, kun se on parin viime vuoden ajan vaihdellut 45–55 dollarissa.Jokainen kymmenen taalan muutos barrelihinnassa tarkoittaa karkeasti sadan miljardin dollarin ostovoiman siirtoa öljyn ostajilta myyjille. Suurin osa tuollaisesta tulonsiirrosta on suoraan pois ostajamaiden muusta kysynnästä.(Juttu jatkuu kuvan alla.)Kolmas suuri taustaselitys markkinatunnelma heikkenemiselle on kansainvälisten kauppa- ja taloussuhteiden kiristyminen.Kiina ja viime vuosina varsinkin Saksa ovat paisuttaneet kauppa- ja vaihtotaseidensa ylijäämiä häikäilemättömän suuriksi ja samalla altistaneet kansainvälisen talouden tasapainohäiriöille ja eripuralle. Raskaasti alijäämäinen Yhdysvallat on vastatoimillaan kasvattanut kauppasodan uhkaa.Kauppasota olisi huono uutinen useimmille kansantalouksille ja sitä myöten myös osakemarkkinoille.Kun tällaisten hitaiden muutosten perään on parin viime viikon kuluessa vielä kertynyt joukko isojen ja kalliiden muotiyhtiöiden isoja huonoja uutisia, oli kattaus valmis ainakin korjausliikkeelle.Korjausliike voi olla kelju enne vielä keljumpien karhumarkkinoiden koettelemuksista, kuten kuukausien mittaisesta ja ainakin 20 prosentin kurssilaskusta.Näin käy melkoisen todennäköisesti, jos muiden keljujen haasteiden lisäksi talouskin painuu taantumaan. Mutta ilman talouden taantumaa eli ainakin puolen vuoden mittaista kansantuotteen laskua pörssikin todennäköisimmin jatkaa edes jonkinlaista nousua.Suunnilleen näin voi olettaa käyvän sillä ehdolla, että osakemarkkinoiden suurimmat kurssikäänteet ja talouden suhdannekäänteet osuvat yksiin samalla tarkkuudella kuin ovat osuneet 50 viime vuoden ajan.Ainakin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden suurimmat laskukaudet ovat yhtä (vuoden 1987 lokakuun pikaromahdus) lukuun ottamatta sattuneet yksiin talouden taantumien kanssa. Ja melkein joka taantuman aikaan on kärsitty yli 20 prosentin kurssilaskuja.Tällaisella taustaoletuksella on vaikea nähdä ison ja pitkäkestoisen kurssilaskun uhasta, sillä Yhdysvalloissa näkyy vasta kasvukauden heikkenemisen mutta ei kuitenkaan vielä taantuman oireita.Ohimenevän korjausliikkeen tulkintaa puoltaa sekin, että Fedin jo aloittamien rahapolitiikan kiristysten vastapainona iso joukko muita keskuspankkeja jatkaa yhä omia kevennysohjelmiaan.Esimerkiksi euroalueen EKP ja Japanin BoJ jatkavat yhä uuden rahan pumppaamista markkinoille, ja näin ne lieventävät Fedin kiristysten markkinavaikutuksia.Toki kokonaiskuva muuttuu tyystin toisenlaiseksi, kun muut isot keskuspankit seuraavat Fedin esimerkkiä ja ryhtyvät nekin kiristämään raharuuvejaan. Viimeistään siitä alkaa lähtölaskenta talouden seuraavaan keljuun käänteeseen – ja osakemarkkinoiden mahalaskuun.Siihen voi helposti kulua vielä vuosi tai parikin. Jos hyvin käy.