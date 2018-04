Pörssiuutiset

Spotify listautuu tänään New Yorkin pörssiin – osakkeen hinta on arvoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikintoistopalvelu Spotify listautuu tänään New Yorkin pörssiin. Yhtiön osakkeen hinta on enemmän tai vähemmän arvoitus, sillä yhtiö ei ole järjestänyt listautumisantia. Sen sijaan yhtiön nykyiset osakkaat saavat tarjota osakkeitaan myytäväksi pörssin avauduttua.Uutistoimisto Bloombergin nimettömänä esiintyvät lähteet arvioivat Spotifyn markkina-arvon päätyvän noin 25 miljardiin dollariin eli noin 20 miljardiin euroon.Uutistoimistolähteet kertoivat, että listautuminen on onnistunut, mikäli yhtiön osakkeiden arvo pysyy ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana mahdollisimman tasaisena. Maanantaisen pörssilaskun jälkeen tämä tavoite näyttää vaikealta saavuttaa.Suoralla listautumisella Spotify on halunnut välttää kalliit osakeantijärjestelykulut. Yhtiö on kuitenkin käyttänyt neuvonantajia, jotka ovat pyrkineet varmistamaan puolentoista kuukauden aikana, että nykyiset osakkaat haluavat myydä osakkeita tarpeeksi. Neuvonantajat myös varmistivat, että halukkaita ostajia riittää.Täyttä varmuutta kummankaan osapuolen aikeista ei toki ole ennen kuin pörssi avautuu.Spotifyn liikevaihto oli viime vuonna noin 4,1 miljardia euroa. Tappiota yhtiö teki 1,2 miljardia euroa.