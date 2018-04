Pörssiuutiset

Nordea: Metsäyhtiöt ovat alkuvuoden voittajia Helsingin pörssissä

Helsingin pörssi on Nordean mukaan poikkeus Pohjoismaissa.

Kohonneiden osakekurssien tammikuun jälkeen heilunta ja myyntipaine ovat tarttuneet myös pohjoismaisiin pörsseihin. Näistä useimmat ovat tammi-maaliskuun jälkeen lievästi pakkasella, kommentoi Nordea viikkokatsauksessaan.– Poikkeuksena on Helsingin pörssi, joka on sinnitellyt plussan puolella muun muassaja metsäyhtiöiden siivellä, Nordea toteaa.Tammi-maaliskuun aikana Helsingin pörssin suuryhtiöiden joukosta kaikkein kovinta laskua kirjattiin Outokummun (‐25 %), Orionin(‐ 15 %) ja Nordean (‐8 %) osakkeissa. Tästä käy ilmi, että myyntipaine on kohdistunut laaja‐alaisesti eri toimialoihin.Sen sijaan sijoittajien suosiossa ovat olleet vahvasta kysyntätilanteesta hyötyneet metsäyhtiöt. Metsä Board(+17 %), UPM(+16 %), ja Stora Enso (+16 %) ovat jatkaneet kurssinousussa pörssien kasvaneesta heilunnasta huolimatta.Metsäyhtiöt ovatkin suuryhtiöiden ensimmäisen neljänneksen nousukärjessä, Nordea toteaa.