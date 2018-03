Pörssiuutiset

Rovion hallituksen palkkiot leikkuriin – syynä markkina-arvon lasku

Rovion hallituksen palkkiot leikkuriin – syynä markkina-arvon lasku

27.3. 9:23

Rovion osake on heikentynyt vuoden alusta noin 47 prosenttia. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle pienempiä palkkioita kuin aiemmin.

Peliyhtiö Rovio Entertainmentin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle aiempaa matalampia hallituspalkkioita. Syynä on yhtiön madaltunut markkina-arvo. Rovion osakkeen arvo on pudonnut noin 47 prosenttia vuoden alusta.



Kun aiemmassa esityksessä hallituksen puheenjohtajalle esitettiin 12 000 euron palkkiota kuukaudessa, nyt esitys on 9 500 euroa. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkioesitys laski 10 000 eurosta 7 500 euroon.



Muille hallituksen jäsenille esitetään 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakulut.



Rovion yhtiökokous pidetään 16. huhtikuuta.