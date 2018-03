Pörssiuutiset

Smurfit Kappa torjui International Paperin korotetun tarjouksen

Irlantilainen pakkausmateriaalien valmistaja Smurfit Kappa on torjunut amerikkalaisen metsäyhtiö International Paper (IP) korotetun tarjouksen, joka jätettiin torstaina.Aikaisemmin Smurfit Kappa oli torjunut maaliskuun alussa jätetyn alemman ostotarjouksen liian alhaisena ja ”opportunistisena”.IP:n korotettu tarjous sisälsi 25,25 euron käteismaksun osaketta kohtaan sekä 0,3028 IP:n osaketta jokaista Smurfit Kappan osaketta vastaan. Yhteensä tarjouksen arvo on 11 miljardia dollaria.Aikaisempi tarjous sisälsi 22 euron maksun osaketta kohtaan sekä 0,3028 IP:n osaketta jokaista Smurfit Kappan osaketta vastaan.IP:n päätöskurssin perusteella ja tämän hetken valuuttakurssien mukaan laskettuna tarjous olisi yhteensä 37,54 euroa osaketta kohden, kun aikaisempi tarjous oli 36,46 euroa yhtä Smurfit Kappan osaketta kohden.Smurfitin tiedotteen mukaan tarjous on edelleen liian alhainen yhtiön todelliseen arvoon nähden ja jää selvästi alle alan viimeaikaisissa yrityskaupoissa nähdyn arvostustason.Smurfitilla on 46 000 työntekijää 35 eri maassa. Yhtiön liikevaihto ylsi viime vuonna 8,6 miljardiin dollariin.