Huhtamäki ostaa 13 miljoonalla eurolla etikettivalmistajan Intiasta

23.3. 16:22

Itseliimautuviin etiketteihin erikoistuneen Ajanta Packaging liiketoiminnot Intiassa siirtyvät suomalaisomistukseen.

Pakkausvalmistaja Huhtamäki ostaa itseliimautuvia etikettejä valmistavan Ajanta Packagingin Intian-liiketoiminnot. Yritysoston velaton kauppahinta on noin 13 miljoonaa euroa, Huhtamäki kertoo tiedotteessaan.



Huhtamäki arvioi toteuttavansa kaupan huhtikuun loppuun mennessä. Huhtamäen mukaan yritysosto tuo sen valikoimiin Intiassa uusia painotekniikoita ja parantaa innovaatiokykyä.



Ostettavan liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 170 henkilöä ja sillä on kaksi tuotantolaitosta Intiassa.