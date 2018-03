Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Trumpin kauppasodassa häviäisi vähiten Yhdysvallat ja eniten Kiina sekä Saksa

Kauppasota syvensi 1930-luvun lamaa

Yhdysvallat on maailman suurin kysynnän lähde

Saksalla, Kiinalla ja Japanilla eniten menetettävää

Kansainvälisen kauppasodan uhka kasvoi tällä viikolla dramaattisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti poikkeuksellisen suurista ja laajoista uusista tuontitulleista. Uudet tullit ovat vakava takaisku kansainvälisen kaupan sujuvuudelle, mutta tästä on vielä matkaa täysimittaiseen kauppasotaan.Yhdysvaltain tulliuho ja siihen saman tien Kiinasta singonneet vastauhkaukset ja Euroopan unionin jo viime viikolla varmuuden vuoksi ennalta väläyttelemät kostotullit ovat jo kiristäneet taloustunnelmaa.Toteutuessaan nämä tullit ja niiden provosoimat vastatoimet haittaavat kaupankäyntiä ja lisäävät kaikkien nokitteluun osallistuvien maiden kustannuksia, mutta todellinen kauppasota on kaikesta huolimatta yhä useiden kostokierrosten päässä väijyvä riski.Toistaiseksi Yhdysvaltain kaavailemat tullit koskevat 50–60 miljardin dollarin arvoisia vuotuisia tavaravirtoja. Suoraan nämä tullit rokottavat tuskin paria prosenttia Yhdysvaltain ja muun maailman välisen tavarakaupan arvosta.1930-luvun lamaa syventäneet vielä korkeammat Yhdysvaltain suojatullit ja niihin vastanneet muiden maiden rankaisutullit rokottivat laajimmillaan noin kolmannesta maailmankaupasta. Se oli todellista ja raakaa kauppasotaa, joka koitui kaikkien tappioksi. Nyt vastaava noidankehä on vasta uhka mutta ei sentään todennököinen riski.Mutta jos Yhdysvaltain tullit kuitenkin ärsyttävät muita maita vastaamaan samalla mitalla ja jos tästä alkaa kohtalokas koston kierre, voi kansainvälinen kauppa hyytyä yllättävän nopeasti. Se koituisi kaikille kalliiksi, ja siksi kansainväliset osakemarkkinat säikähtivät Yhdysvaltain tullilinjauksia rujolla kurssilaskulla.Yhdysvallat aikoo ainakin ensi alkuun rajoittaa epäreiluksi määrittelemäänsä tuontia erityisesti Kiinasta mutta myös Japanista ja useista muista Kaukoidän maista. Euroopan unionin maat, Yhdysvaltain naapurimaat Kanada ja Meksiko sekä joukko muita maita säästyvät uusilta tulleilta ainakin toistaiseksi.Tullein rokotettavia maita yhdistää vientivetoinen talousmalli ja talouden erittäin suuri riippuvuus tavaraviennin sujumisesta rikkaimpien länsimaiden markkinoille. Ja niitä yhdistää kohtalokkaan suuri riippuvuus vientiteollisuuden mahdollisimman vapaasta pääsystä erityisesti Yhdysvaltain markkinoille.Tämä kohtalonyhteys ja riippuvuussuhde perustuu siihen hyvin yksinkertaiseen seikkaan, että Yhdysvaltain jättiläismäinen kulutuskysyntä on koko maailmantalouden ylivoimaisesti suurin kysynnän lähde. Siksi Yhdysvallat on koko muulle maailmalle ylivoimaisesti suurin vientiponnisteluiden määränpää.Kiinan ja Japanin tavoin myös Saksa, Suomi ja useimmat muut EU-maat ovat täysin riippuvaisia kansainvälisistä vientimarkkinoista. Nekin ovat virittäneet talousmallinsa vientivetoisen kasvun varaan – ja siksi nekin ovat aivan yhtä riippuvaisia pääsystä Yhdysvaltain markkinoille kuin Kiina ja Japani.Kaupalliset riippuvuussuhteet ja samalla haavoittuvuudet ilmenevät kenties selkeimmin suurten maiden vaihtotaseiden ali- ja ylijäämiä vertailemalla. Kunkin kansantalouden ulkoista tasapainoa kuvaava vaihtotase on rahalla mitaten raskaimmin alijäämäinen Yhdysvalloissa ja eniten ylijäämäinen Saksassa, Kiinassa ja Japanissa.Etenkin eurooppalaisessa talouskeskustelussa vaihtotaseen alijäämä tulkitaan herkästi heikkouden merkki ja ylijäämä vahvuudeksi. Tämä voi olla joka tapauksessa turhan yksioikoinen tulkinta, mutta ainakin kauppasodassa se heittää häränpyllyä.Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä on juuri se ”pohjaton kaivo”, johon Saksan, Kiinan ja Japanin vaihtotaseiden ylijäämät ja niiden kuvaamat vientiteollisuuden rahtikontit suurimmaksi osaksi uppoavat.Jos kauppasota tukkii tuon kysynnän lähteen, ja jos kostotullien kierre ulottuu myös Eurooppaan, koituu siitä eniten vahinkoa juuri Saksan, Kiinan ja Japanin kaltaisille vientimaille. Ne tarvitsevat Yhdysvaltain kysyntää ja siitä kumpuavia vientituloja paljon kipeämmin kuin Yhdysvallat tarvitsee niiden tuottamaa tavaraa.