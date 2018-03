Pörssiuutiset

Onko osakesalkussasi rönsyjä? Älä karsi hutiloiden – ”Nyt se on noussut 100 %”

Omistin pitkään Marimekkoa ja siitä oli tullut vain huonoja uutisia ja kurssi oli alhaalla.





Muistiinpanot avuksi

”Osta ja pidä” hyväksi havaittu

Tappiothan voi vähentää verotuksen kautta eli siinä mielessä myyminen voi olla järkevää.