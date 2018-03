Jan Hurrin kommentti: Lainakatosta tuskin on apua, sillä ongelmavelat on jo nostettu

Pörssiuutiset

Kommentti: Lainakatosta tuskin on apua, sillä ongelmavelat on jo nostettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Fiva lievittää rahapolitiikan sivuvaikutuksia

Meneillään oleva talouden kasvukausi on liian vaisu ja liian tuore.

Koron nousu paljastaa velkaongelmat