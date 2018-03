Wärtsilä ostaa brittiyhtiö Transasin 210 miljoonalla eurolla – kauppa tuo muun muassa digituotteita ja tekoälyä

Pörssiuutiset

Wärtsilä ostaa brittiyhtiö Transasin 210 miljoonalla eurolla – kauppa tuo muun muassa digituotteita ja tekoäly

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiakonserni Wärtsilä hankkii navigointijärjestelmiä valmistavan Transasin. Yrityskaupan arvo on 210 miljoonaa euroa.Vuonna 1990 perustetun Transasin pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa. Yrityskauppa edistää Wärtsilän mukaan yhtiön Smart Marine -strategiaa.Yhtiön valikoima sisältää komentosiltajärjestelmiä, digituotteita ja karttoja. Transas on tiedotteen mukaan markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.Transas on luonut koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävän yhtenäisen pilvipohjaisen alustan, jonka avulla voidaan ohjata kaikkia merenkulun toimintoja.Transasin nykyinen liikevaihto on noin 140 miljoonaa. Yhtiöllä on 22 toimipistettä ympäri maailman ja 120 maahan ulottuva jakeluverkosto. Transasilla on noin 1 000 työntekijää, jotka siirtyvät osaksi Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintayksikköä.Wärtsilä odottaa kaupan toteutuvan huhti-kesäkuun aikana.