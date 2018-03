Pörssiuutiset

Bloomberg: Kanadalainen metsäyhtiö Paper Excellence tehnyt tarjouksen brasilialaisesta Fibriasta

Kanadalainen metsäyhtiö Paper Excellence on tehnyt ostotarjouksen brasilialaisesta sellujätistä Fibriasta, asiaa tuntevat lähteet kertovat uutistoimisto Bloombergille.Lähteiden mukaan Paper Excellence olisi tehnyt tarjoukset Fibria-osuuksien ostamisesta teollisuuskonserni Votorantimilta ja Brasilian valtiolliselta kehityspankilta BNDES:ltä. Tämä antaisi Paper Excellencelle 58,5 prosentin omistusosuuden Fibriasta.Kaupan arvo saattaa nousta 40 miljardiin realiin (10 miljardia euroa). Tämä arvostaisi Fibrian osakkeen 72 realiin, joka on 6,6 prosenttia osakkeen perjantaista päätöskurssia enemmän. Eilen Fibrian osake kallistui 2,9 prosenttia 69,55 realiin.Paper Excellencen omistaa indonesialainen Wijayan suku, jonka muihin omistuksiin kuuluu singaporelainen Asia Pulp & Paper.Paper Excellencen tarjous olisi takaisku Fefferin suvun omistamalle Suzano Papel e Celulosalle, jonka on kerrottu valmistelevan oman tarjouksensa tekemistä Fibrian enemmistöosuudesta.