Pörssiuutiset

Nordean pääkonttorin siirrosta päätetään torstaina – vastustajille ei heru ymmärrystä Osakesäästäjiltä

”Kyllä Suomestakin on pääkonttoreita siirtynyt Ruotsiin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy