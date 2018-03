Pörssiuutiset

Rahoitusjärjestö: Pankkikriisi uhkaa eniten Kiinassa, Kanadassa ja Hongkongissa

12.3. 10:35

Kansainvälinen järjestelypankki BIS esitti arvionsa sunnuntaina julkaistussa tutkimuksessa.

BISin sunnuntaina julkaistussa tutkimuksessa on arvioitu maita erilaisin pankkikriisiin johtavien indikaattoreiden mukaan.



Tutkimuksen mukaan Kanadan huolenaiheena ovat kotitalouksien isot luottokorttivelat ja talouden korkea velkaantuneisuus. Kotitalouksien velkaantuneisuus on riskitekijä myös Kiinassa ja Hongkongissa.



Yllättäen Italia ei ole tutkimuksen mukaan talouksien joukossa, joita uhkaa pankkikriisi. Italiaa kuitenkin vaivaa hitaasti kasvava talous ja pankkien luottotappiot.



Kiinassa pankkikriisin uhka on tutkimuksen mukaan jonkin verran pienentynyt. Maan hallitus on ilmeisesti onnistunut vähentämään rahoitussektorin riskiä.