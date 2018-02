Pörssiuutiset

Bayer saattaa myydä liiketoimiaan Monsanto-kaupan takia

Bayer kertoi, että se on valmis myymään tai lisensoimaan liiketoimiaan hälventääkseen EU:n kilpailuviranomaisten huolia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy