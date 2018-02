Pörssiuutiset

Nokia ja Vodafone aikovat rakentaa 4G-verkon Kuuhun

4G-verkon on tarkoitus yhdistää kaksi kuuautoa ja laskeutumisalustaa. Vodafone aikoo lähettää HD-tasoista videolähetystä Kuusta.

Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo kumppaneineen rakentaa ensimmäisen 4G-verkon Kuuhun.Kuu-verkon varsinainen puuhaaja on matkapuhelinoperaattori Vodafone. Nokia kehittää verkon teknologiaa, yhtiöt kertovat tiedotteissaan.Hankeen tarkoituksena on tukea PTScientists-yrityksen avaruuslentoa Kuuhun. Saksalaisyrityksen on määrä tehdä ensimmäinen yrityksen rahoittama Kuu-lento vuonna 2019.4G-verkko yhdistäisi kahta Audin kuuautoa ja laskeutumisalustaa. Nokian Bell Labs -tutkimuskeskus pyrkii kehittämään hanketta varten huippukevyitä verkkolaitteita.Verkon avulla kuuautot pystyisivät viestimään ja siirtämään tieteellistä dataa ja HD-videota. Vodafone aikoo osana hanketta lähettää suoraa HD-tasoista videolähetystä Kuun pinnalta.