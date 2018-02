Pörssiuutiset

Brittipankki Barclays nosti Nesteen tavoitehintaa 43 prosenttia – suositus tasolla ”ylipainota”

Hinta on korkein uutistoimisto Bloombergin kokoamista 17 tavoitehinnasta.Barclays perustelee tavoitehinnan nostoa näkemyksellään, jonka seurauksena se on nostanut uusiutuvien tuotteiden painoa Nesteen tuloksen arvioinnissa. Barclays sanoo luopuneensa viitemarginaalien käytöstä tulosmallinnuksessaan.Arviossa ovat mukana kapasiteetin lisäykset seuraavien 15 vuoden aikana. Barclaysin mukaan kysyntää on riittävästi, jotta Neste voi kasvattaa kapasiteettiaan enemmän kuin yhtiön osakkeeseen on hinnoiteltu. Lisäksi uusiutuvien tuotteiden kannattavuus saa vahvistusta tukiaisista.Barclays sanoo uusiutuvien lentopolttoaineiden voivan olla Nesteelle käänteentekevä tuote. Pankki arvioi lentopolttoaineiden kalliimpien tuotantokustannusten olevan voitettavissa ajan myötä.Nesteen osakkeella on tänään käyty vilkkaasti kauppaa ja kurssi on ollut reippaassa nousussa. Kello 16.25 aikaan Neste oli kallistunut 3,5 prosenttia 61,78 euroon. Vauhdikkaimmillaan kurssi on tänään ollut yli kuuden prosentin nousussa. Viuoden vaihteesta Neste on kohonnut lähes 16 prosenttia.