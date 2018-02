Pörssiuutiset

Bitcoin toipuu jättiromahduksesta – arvo noussut jo yli 10000 dollariin

17.2. 16:02

Hinnan heilunnan taustalla lienee ainakin tiukentunut sääntely.

Virtuaalivaluutta bitcoinin arvo on kohonnut reilusti viime päivinä. Valuutan arvo on kivunnut jo 11 000 dollarin tuntumaan, kun vielä helmikuun alkupuolella arvo mateli 6 000 dollarin tienoilla.



Valuutan arvoa seuraavien Coindeskin ja Coinbasen mukaan kurssinousu on ollut jyrkkää muun muassa lauantaina.



Kryptorahan hinta heilahtelee villisti. Alkuvuoden rajua arvonlaskua edelsi käsittämätön nousu, jossa valuutan arvo kipusi loppuvuonna lähes 20 000 dollariin.



Hinnanvaihtelun taustalla on katsottu olevan muun muassa tiukentunut virtuaalivaluuttojen sääntely esimerkiksi monissa Aasian maissa.