Pörssiuutiset

Uudenkaupungin autotehtaalle palkataan tänä vuonna 1000 uutta työntekijää – palkka noin 30 000 e/v

Autotehtaan henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan noin 500 työntekijällä, sillä osa rekrytoitavista on lähtevien tilalle palkattavia.

Autonrakentajien rekrytoinneista kerrotaan myöhemmin