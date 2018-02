Pörssiuutiset

Helsingin pörssi lähti loivaan laskuun

Helsingin pörssi on avannut pieneen laskuun. OMXH-indeksi oli 0,6 prosentin laskussa kello 10.30.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin pörssissä osakkeet ovat painuneet tänään valtaosin miinuksille seuraten muuta maailmaa. New Yorkissa osakekurssit päätyivät eilen jälleen jyrkkään laskuun, kun Dow Jones -indeksi vajosi 4,2 prosenttia.Vielä Aasiassa lasku oli jyrkkää, mutta Euroopassa osakeindeksit avautuivat pääosin alle prosentin laskuun.Myös Helsingissä kurssilasku on ollut vaihtelevaa ja pääindeksi kävi hetkellisesti yli prosentin laskussa pyyhkien pois koko alkuvuoden nousun.Kaupankäynnin edetessä lasku on kuitenkin taas loiventunut.Kotimaisista tulosyhtiöistä plussalla oli ainoastaan Tokmanni. Alamäessä luisuivat Cramo, F-Secure, Pöyry, Stora Enso ja Verkkokauppa.com.Helsingissä yleisindeksi OMXH oli noin puolen tunnin kaupankäynnin jälkeen laskenut 0,5 prosenttia 9 503,12 pisteeseen. OMXH 25 oli pakittanut 0,4 prosenttia. Vaihtoa oli kertynyt 84 miljoonaa euroa, josta verkkolaiteyhtiö Nokian osuus oli 12 miljoonaa euroa.