Pörssiuutiset

Konecranesin tulos ja tilaukset jäivät odotuksista

Nostolaitevalmistaja Konecranesin liiketoiminta supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kuutisen prosenttia, mikä oli odotettua vähemmän. Tulos ja saadut tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet ennusteisiin.Osinko sen sijaan on vastoin markkinaodotuksia nousemassa.Yhtiön loka–joulukuun tulos ennen veroja parani 44,7 miljoonaan euroon vuodentakaisesta historiallisen Konecranesin 25,4 miljoonasta eurosta. Yhtiö ei antanut yhdistetyn yhtiön osalta vertailulukua tuloksesta ennen veroa.Inquiry Financialin koostaman ennusteen mukaan analyytikot olivat odottaneet 47 miljoonan euron tulosta. Kyseessä on ennusteiden mediaani.Osakekohtainen tulos kasvoi 0,26 euroon vertailukauden 0,18 eurosta. Vertailuluku on historiallisen Konecranes-konsernin luku. Ennusteen mukainen tulos olisi ollut 0,38 euroa.Yhtiön liikevaihto supistui loppuvuonna 910 miljoonaan euroon yhdistetyn yhtiön 921,5 miljoonasta eurosta. Analyytikot olivat odottaneet 898 miljoonan euron liikevaihtoa.Oikaistu EBITA painui 79,9 miljoonaan euroon yhdistetyn yhtiön viime vuoden 85,7 miljoonasta eurosta. Analyytikot olivat odottaneet 83 miljoonaa euroa.Uusia tilauksia yhtiö sai 732,6 miljoonalla eurolla. Laskua oli 20,5 prosenttia yhdistetyn yhtiön vertailujakson 921,5 miljoonasta eurosta. Markkinoilla odotettiin saatujen tilausten yltäneen 771 miljoonaan.Konecranesin hallituksen osinkoesitys viime vuodelta on 1,20 euroa osaketta kohden. Analyytikot olivat odottaneet osingon pysyvän viime vuoden tasolla 1,05 eurossa.Kuluvan vuoden liikevaihdon Konecranes odottaa olevan suurin piirtein samalla tasolla tai korkeampi kuin viime vuonna. Yhtiö odottaa oikaistun EBITA-marginaalin paranevan tänä vuonna.Euroopan kysynnän yhtiö odottaa pysyvän vakaana ja Aasian sekä Tyynenmeren alueen kysynnän parantuvan.Konecranesin mukaan maailmanlaajuisen konttiliikenteen kasvu on parantunut, ja näkymät pienten sekä keskisuurten kontinkäsittelyyn liittyvien tilausten suhteen ovat vahvistuneet.Historialliset luvut perustuvat Konecranes-konsernin itsenäisenä yhtiönä raportoimaan taloudelliseen informaatioon viime vuodelta ja sisältävät myydyn STAHL Crane Systems -liiketoiminnan.Vertailukelpoiset yhdistetyn yhtiön toiminnot sisältävät puolestaan Konecranes-konsernin liiketoiminnot ilman myytyä STAHL Crane Systems -liiketoimintaa mutta sisältäen ostetun MHPS-liiketoiminnan.