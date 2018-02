Pörssiuutiset

Solidium myy kaikki Telian osakkeet

Valtion omistusyhtiö Solidium kertoi, että se myy omistamansa teleoperattori Telian osakkeet. Omistusyhtiö kertoi myyvänsä koko osuutensa.Solidium omistaa noin 3,2 prosenttia ruotsalaisesta Teliasta.Telian päätöskurssi oli keskiviikkona 3,81 euroa.Osake nousi tänään 1,9 prosenttia, mutta laski viime viikolla 4,7 prosenttia.Solidiumin strategian mukaisena tavoitteena on ollut salkkuyhtiöistä yli kymmenen prosentin omistus, ja tällä hetkellä Sampo on salkussa vahvasti edustettuna.Telia on ollut Sammon tapaan valtiolle hyvä osinkokone, mutta Solidium on parin viime vuoden aikana vähentänyt asteittain omistustaan teleyhtiössä.Viikko sitten Solidium myi pikamenettelyllä 37 miljoonaa teräsyhtiö SSAB:n B-osaketta, eli noin 3,6 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Myyntihinta oli 40 kruunua osakkeelta ja bruttomyyntitulot 1,48 miljardia kruunua.Solidium sai Teliaa salkkuunsa vuonna 2002, kun Sonera ja Telia yhdistyivät.Telian osakemyynnissä osakkeita tarjotaan kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä.Osakemyynti alkaa heti ja yhtiö odottaa tiedottavansa myynnin lopputuloksesta jo huomenna torstaina.