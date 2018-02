Pörssiuutiset

Sammon tulos heikkeni loppuvuonna – osinko nousee

Nordean osingot kasvussa

Osinkoa finanssikonserni aikoo jakaa 2,60 euroa osakkeelta edellisvuoden 2,30 euron sijaan.Tulos ennen veroja heikkeni loka–joulukuussa 436 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajan 528 miljoonasta eurosta. Ruotsalaisen ennustepalvelu Inquiry Financialin kokoamassa ennusteessa analyytikot olivat odottaneet 433 miljoonan euron tulosta ennen veroja (mediaani).Analyytikoiden osinkoennuste oli 2,48 euroa osaketta kohden.Osakekohtainen tulos vajosi 0,61 euroon 0,84 eurosta. Analyytikot odottivat 0,66 euroa.Koko vuoden tulos ennen veroja parani 33 prosenttia 2 482 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 871 miljoonasta.Vahinkovakuutuksessa eli Ifissä tulos ennen veroja nousi 215 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 199 miljoonasta eurosta, kun markkinaodotus oli 216 miljoonaa euroa.Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 52 miljoonaa euroa edellisvuoden 23 miljoonan euron sijaan, kun odotuksissa oli 43 miljoonaa.Loka–joulukuussa Ifin yhdistetty kulusuhde aleni 83,6 prosenttiin vertailukauden 85,6 prosentista.Yhdistetty kulusuhde mittaa vakuutustoiminnan kannattavuutta. Se kuvaa korvaus- ja liikekulujen suhdetta vakuutusmaksutuottoihin. Jos kulusuhde on alle sadan, yhtiön tuotot ovat suuremmat kuin kulut.Henkivakuutuksessa eli Mandatum Lifessä tulos ennen veroja nousi 56 miljoonaan euroon 53 miljoonasta eurosta. Analyytikot olivat odottaneet 56 miljoonan euron tulosta ennen veroja.Suuri osa Sammon tuloksesta tulee osakkuusyhtiö Nordeasta, josta saatu tulososuus heikkeni vuosineljänneksellä 126 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 227 miljoonasta eurosta, kun odotuksissa oli 128 miljoonaa.Sampo arvioi konsernin liiketoiminta-alueiden raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen alkaneena vuonna. Ifin odotetaan kuluvana vuonna saavuttavan kirkkaasti yhdistetyn kulusuhdetavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia.Nordean vaikutus Sammon konsernitulokseen on merkittävä. Nordean hallitus ehdottaa kuluvan vuoden yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,68 euroa osakkeelta viime vuoden 0,65 euron sijaan. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo saa maaliskuussa Nordeasta osinkoa 585 miljoonaa euroa, kun viime vuonna Sampo sai Nordean osinkotuloja 559 miljoonaa.