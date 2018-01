Pörssiuutiset

Saksan ja USA:n poliittiset pulmat heiluttavat valuuttoja ja korkoja

Kongressi ei ole saanut budjettia aikaiseksi

Saksan ja Yhdysvaltojen poliittiset pulmat kärjistyvät tänä viikonloppuna, ja sekä valuutta- että korkomarkkinat hermoilevat. Euro on kuitenkin edelleen noususuunnassa, mikä hillitsee öljyn hinnannoususta kehittyviä inflaatiopaineita ja rauhoittaa myös euroalueen korkojen nousutarpeita. Dollarikorkojen noususuuntaus sitä vastoin voimistuu sekä poliittisista että taloudellisista syistä.Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen johtajat kokoontuvat sunnuntaina Berliiniin päättämään, hyväksyykö puolue runsas viikko sitten neuvotellun ehdotuksen uuden hallituksen ohjelmaksi ja jatkaa kristillisdemokraattien kanssa ”suuressa koalitiossa”.Mikäli SPD ohjelman hyväksyy, Saksan pitkään jatkunut poliittinen epävarmuus vähenee ja euro todennäköisesti vahvistuu edelleen. Jo tieto sovusta pääpuolueiden hallitusohjelmasta käymissä neuvotteluissa vahvisti viikko sitten euron 1,20 dollarista 1,22 dollariin. Viime syyskuussa eurolla sai 1,17, ja vuosi sitten 1,05 dollaria.Dollaria painavat osaltaan Yhdysvaltojen omat poliittiset ongelmat. Maan kongressi ei ole saanut valmiiksi lokakuussa alkaneen tilikauden budjettia.Kongressi on jo kolmesti määrännyt viime budjettia jatkavia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen esimerkiksi siksi, että liittovaltio on ottanut velkaa jo budjetin salliman enimmäismäärän, eikä voi ottaa lisää paitsi poikkeuslupien turvin. Näitä on toistuvasti vuosien varrella myös saatu.Ilman poikkeuslupaa ja lisävelkaa liittovaltion on suljettava toimintojaan tai jätettävä erääntyviä velkojaan rästiin. Maksuhäiriö ravistelisi koko maailman finanssimarkkinoita, jotka perinteisesti pitävät Yhdysvaltojen liittovaltiota riskittömimpänä velanmaksajana, jonka velkasitoumukset toimivat perustana kaikkien muiden sijoitusten hinnoille.Maksuhäiriö heikentäisi liittovaltion velkasitoumusten arvoa ja ajaisi Yhdysvaltojen korot nousuun. Kiinan keskuspankin hallussa on liittovaltion velkasitoumuksia noin 1 200 miljardin dollarin ja japanilaissijoittajilla, kuten eläkevakuutusyhtiöillä, 1 100 miljardin dollarin arvosta, joten maksuhäiriö heikentäisi niiden tilaa merkittävästi.Tilapäistä velanottoa on sallittu toistuvasti, mutta nyt se on juuttunut Yhdysvaltojen republikaanien haluun yhdistää lisäys lasten terveydenhoidon karsintaa ja maahanmuuttorajoituksia koskeviin lakiehdotuksiin, joita demokraattioppositio ei siedä.Kongressin edustajainhuone hyväksyi lisävelan torstai-iltana, mutta läpäistäkseen senaatin se tarvitsee määräenemmistön, joka vaatii demokraattien tukea. Perjantaiaamun New York Timesin mukaan tätä ei ollut odotettavissa, ja lehti piti ironisena sitä, että Yhdysvaltojen hallitus saattaa sulkea toimintojaan tasan vuosi presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

Dollarikorkoja nostaa myös talouden tilanne Yhdysvaltojen kongressin sisäpoliittinen pelaaminen liittovaltion maksukyvyllä ei ole uutta, mutta sijoittajia huolestuttaa maan presidentin osoittama kyvyttömyys tai haluttomuus edes pyrkiä yhteistyöhön opposition kanssa maan talouden peruskysymysten hoitamisessa. Vaikka tilapäisratkaisu saataisiinkin tänä viikonloppuna, maksuhäiriön mahdollisuus palaa kuukauden kuluttua, mikäli laajempaan budjettisopuun ei päästä.Samaan aikaan Yhdysvaltojen työllisyys on suhdanteen mukana kiivennyt tasolle, jolla palkkapaineiden odotetaan alkavan kohota. Myös raakaöljyn hinta on noussut, mikä lisää korkojen nousupaineita. Korkojen noustessa korkosijoitusten arvo laskee, mikä lisää sijoittajien halua myydä aiempia sijoituksiaan, jolloin lainatuottojen nousu kiihtyy. Samalla Yhdysvaltojen taannoinen päätös alentaa veroja lisää liittovaltion lainanottotarvetta. Kongressin riitely liittovaltion maksuvalmiuden ylläpidosta ei lisää dollarisijoitusten houkutusta.Yhdysvallat maksaa tämän vuoksi 10 vuoden velastaan 2,6 prosentin korkoa, kun Saksa maksaa 0,6 prosenttia, Ranska 0,9 prosenttia ja jopa Italia vajaat kaksi prosenttia. Eurotalouden inflaatiopaineita hillitsee osaltaan se, että öljyn hinta on noussut euron vahvistumisen myötä euroissa mitaten selvästi vähemmän kuin dollareina, eikä Euroopan työmarkkinoillakaan vielä ole niin kireää, että työvoimapula ajaisi palkkoja nousemaan.Niinpä näyttäisi siltä, että euro jatkaa nousevassa kierteessä keväällä. Poliittinen kompromissi Saksassa on selvästi todennäköisempi kuin Yhdysvalloissa, ja vakaammat korkonäkymät houkuttelevat sijoituksia.Tuoreen The Economist -lehden mukaan euro on edelleen aliarvostettu dollariin nähden. Lehden toimittaman, ei aivan tieteellisen mutta suuntaa-antavan ja toistaiseksi toimineen, Big Mac -indeksin mukaan maailmanlaajuisen pikaruokaketju McDonald’sin Big Mac -purilainen maksaa euroalueella 3,95 euroa ja USA:ssa 5,28 dollaria. Tästä saadaan valuuttojen välisen ostovoiman tasoittavaksi kurssiksi noin 1,33 dollaria eurolta.