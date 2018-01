Pörssiuutiset

Poliittiset riskit pitävät markkinoita tänä vuonna varpaillaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Markkinoilla muhii epätietoisuus

Poliittiset paineet kärjistyvät vuonna 2018

Asuntomarkkinat ovat Ruotsin talouden kysymysmerkki