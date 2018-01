Pörssiuutiset

Merivoimat tilaa Saabilta järjestelmiä Hamina-luokan aluksiin – tilausten arvo noin 100 miljoonaa euroa

Merivoimat tilaa Saabilta järjestelmiä Hamina-luokan aluksiin – tilausten arvo noin 100 miljoonaa euroa

4.1. 11:03

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab kertoo, että se on allekirjoittanut sopimuksen useiden järjestelmien toimittamisesta neljään Hamina-luokan ohjusveneeseen.

Saabin saamien tilausten arvo on noin 100 miljoonaa euroa.



Peruskorjauksen päävastuullisena toimittajana toimii Patria ja toimitukset alkavat tänä vuonna.



Patria kertoo hankinnasta niin ikään tiedotteessaan. Sen mukaan kyseessä on osa meripuolustuksen kehittämisohjelmaa. Patria on allekirjoittanut puolustusvoimien kanssa sopimuksen ohjusveneiden peruskorjauksesta ja elinjaksopäivityksestä. Patrian sopimuksen arvo on noin 170 miljoonaa euroa.



Patrian mukaan elinjaksopäivityksen arvioitu työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 300 henkilötyövuotta.