Pörssiuutiset

Öljyn hinta nousi kalleimmilleen yli kahteen vuoteen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raakaöljyn hinta on tänään noussut kalleimmilleen yli kahteen vuoteen, kun Yhdysvaltain varastojen povataan alentuneen jo seitsemättä viikkoa peräkkäin ja Iranissa levottomuudet ovat jatkuneet.New Yorkissa öljyfutuurit olivat iltapäivän päätteeksi nousseet 1,7 prosenttia ylittäen 61 dollarin barrelihinnan. Markkinoilla povataan Yhdysvaltain energiaviraston huomisen viikkoraportin kertovan, että öljyvarastot viime viikolla pienenivät viisi miljoonaa barrelia.Iranissa puolestaan hallituksenvastaisissa mielenosoituksissa surmansa saaneiden määrä on kasvanut kahteenkymmeneen. Toistaiseksi levottomuudet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet öljyntuotantoon tai -toimituksiin.Raakaöljyn hinta on ollut nousussa jo kaksi vuotta öljynviejämaiden järjestön Opecin ja sen kumppaneiden sopimien tuotantorajoitusten tukemana. Moody’s arvioi barrelihinnan tänä vuonna liikkuvan 40–60 dollarissa, kun Yhdysvalloissa liuskeöljytuotanto jatkaa kasvuaan ja toisaalta maailmanlaajuinen ylitarjonta Opecin toimien seurauksena vähenee, vaikkakin pysyy suurena koska tuotantorajoituksista yhä enemmän lipsutaan.Lontoossa Brent-öljyn maaliskuun futuurit olivat kello 17.35 Suomen aikaa 67,51 dollarissa barrelilta hinnan jäätyä myöhään eilen 66,57 dollariin. New Yorkissa WTI-viitelaadun helmikuun futuurit olivat 61,42 dollarissa eilisen 60,37 dollarin jälkeen.