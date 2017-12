Pörssiuutiset

Yhdysvalloissa vahva pörssivuosi: kurssit nousivat 25 prosenttia

New Yorkin pörssin keskeiset kurssi-indeksit nousivat vuoden mittaan rapsakasti. Myös ensi vuodesta odotetaan hyvää Trumpin veroleikkausten vuoksi.

Myös Aasia hyvässä vireessä