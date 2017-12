Pörssiuutiset

New Yorkin pörssissä vietettiin ennätysmurskajaisia

Helsingin pörssi kaukana ennätyksestään

New Yorkissa vietettiin oikeita ennätysmurskajaisia, kun Yhdysvaltain talouskehitys on ollut vahvaa ja sijoittajat odottivat vesi kielellä presidentti Donald Trumpin verolakeja. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi yritysveroja roimasti alentavan lakipaketin viime viikolla.New Yorkin pörssin Dow Jones Industrial -indeksi rikkoi vuoden aikana ennätyksensä 71 kertaa, viimeksi torstaina, kertoo uutistoimisto AFP. Laaja-alainen S&P-indeksi nousi 20 prosenttia. Myös teknologiapörssi Nasdaq oli vahvassa vedossa.New Yorkin pörssien luvut ovat torstailta. New Yorkin pörssit menevät kiinni myöhään illalla Suomen aikaa.Myös Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi löi oman ennätyksensä perjantaina torstain ennätyspäivän jatkoksi. Lontoon pörssi meni kiinni jo iltapäivällä Suomen aikaa puolen päivän kaupanteon jälkeen.Uutistoimisto Reutersin mukaan Frankfurtin pörssi oli noussut perjantaina aamupäivällä noin 13 prosenttia tämän vuoden aikana.Helsingin pörssin vahvistuminen jäi vaisummaksi kuin useissa muissa pörsseissä. Pörssi on myös kaukana ennätyksestään.Pörssin yleisindeksi kävi vuonna 2000 noin 18 000 pisteessä it-kuplan ja Nokian mahtiaikojen ansiosta. Vuonna 2009 finanssikriisin aikana Helsingin pörssi rojahti noin 4 500 pisteeseen.Siitä lähtien pörssin yleisindeksin trendi on noussut nykyiselle noin 9 500 pisteen tasolle.