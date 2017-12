Jan Hurrin kommentti: Mikä on, kun tekisi mieli säästää mutta tilalle kertyy velkaa?

Pörssiuutiset

Kommentti: Mikä on, kun tekisi mieli säästää mutta tilalle kertyy velkaa?

Vanhuuden varaa on tarkoituskin käyttää vanhana

Yksi perinteinen ja varsin tavallinen tapa varautua eläkevuosien tulojen laskuun on säästäminen.





Asumisen kalleus pakottaa nuoria velkaantumaan

Suomen kaltaisessa kolean ilmanalan maassa asuminen on useimmille välttämätön ja usein varsin kallis pakko.