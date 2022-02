Omakotitalon omistajien mieleen on voinut näinä päivinä tulla, että lumenajoon on tehokkaampiakin välineitä kuin lumikola. Avuksi tulee myös verottaja.

Viime päivien tuiskut ovat tuoneet monen pihapiirin täyteen lunta.

Koneyrittäjät muistuttavat, että kotitalousvähennys koskee myös piha-alueella tehtäviä töitä, kuten lumenaurausta ja liukkauden torjuntaa.

– Kotitalousvähennyksen voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn kustannuksista ja se koskee myös koneellisia töitä, tiedotteessa kerrotaan.

Koneyrittäjien mukaan veroetu kannattaisi käyttää lumisina talvina hyödyksi.

Luminen talvi on pitänyt myös lieksalaisen koneyrittäjä Seppo Saarelaisen kiireisenä.

– Meillä on nyt noin 70–80 senttiä lunta, Saarelainen sanoo.

Hänen arvionsa mukaan moni jättää kotitalousvähennyksen hyödyn käyttämättä.

– Tätä ei yleisesti tiedosteta, eivät välttämättä kaikki yrittäjätkään.

Paikallinen kertataksa omakotitalon pihapiirin lumenajolle liikkuu Saarelaisen mukaan muutamassa kympissä.

– Veloitus on yleensä tuntipohjainen, jos on isompi piha taikka sitten on urakkapohjainen kertaveloitus. Tuntiveloitus on yleensä 55–85 euroa tunnilta. Kertaveloituksissa liikutaan 30–60 eurossa.

Lieksan ja Kolin suunnalla tilataan kuitenkin Saarelaisen mukaan yleensä koko talven lumihuolto kerralla.

– Auramiehen kanssa tehdään tästä syksyllä sopimus.

Koko talvelta kertyvä kustannus on yleensä muutaman sadan euron tuntumassa, mutta talvesta ja tontista riippuen veloitus voi olla lähellä tuhattakin euroa.

Kotitaloudet saavat vähennyksen piha-alueen töistä, mutta esimerkiksi pihan ulkopuolelle ulottuvan yksityistien auraamisen kustannukset eivät oikeuta vähennykseen.

Konetöitä tilaavan kuluttajan tulee selvittää palvelua ostaessaan, että työn tekevä yrittäjä tai yritys on ennakkoperintärekisterissä. Tällöin kotitaloustyön teettäjä voi vähentää 60 prosenttia ostetun työn kustannuksesta.

Kotitalousvähennystä voi saada korkeintaan 3 500 euroa henkilöä kohden, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä. Lumenauraus luetaan kotitaloustyöhön.

Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa.

Tällöin esimerkiksi tuhannen euron lumitöistä saisi 500 euron vähennyksen. Vähennyksen voi tehdä työtulojen lisäksi myös eläkkeen verotuksesta.